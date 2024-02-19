Sakarya'da minibüs devrildi: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da minibüs devrildi: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Sakarya\'da minibüs devrildi: 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde E.T. yönetimindeki 41 AKP 864 plakalı minibüs, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kaza nedeniyle ulaşım geçici olarak tek şeritten sağlandı.

19.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:10
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

E.T. yönetimindeki 41 AKP 864 plakalı minibüs, Adapazarı-Kaynarca yolu Emirdağ Mezarlığı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.T, çocuklar H.T. ve Y.T yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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