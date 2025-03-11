Adapazarı'nda Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı'nda alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, baba ve oğlu tutuklandı.

11.03.2025 03:16
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Evrenköy Mahallesi'nde tüfekle vurulan Fatih Tunç'un yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan baba E.Ş'nin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki ve oğlu O.C.Ş'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan baba ve oğlu tutuklandı.

Bu arada, kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi'nde dün Fatih Tunç (36) ile E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda O.C.Ş'nin tüfekle ateş ettiği Tunç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlu, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adapazarı'nda Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı - Son Dakika

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