Adapazarı\'nda Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla etrafa rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün bir binanın çatısından tabancayla rastgele ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamladı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adapazarı ilçesinde dün bir binanın çatısına çıkan T.T'nin etrafa rastgele ateş açması üzerine cadde yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Polisin "teslim ol" çağrısına yaklaşık 4 saat direnen zanlı, ekiplerin çalışmasıyla çatıdan indirilerek gözaltına alınmıştı.
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Bayrampaşa'da kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü. Zanlıların eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyaladıkları ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak, telefon numarasının kopyalandığı olayla ilgili polislere teşekkür etti.
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