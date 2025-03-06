Adidas, Çin'de Satışlarını Çift Haneli Artışla Büyüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adidas, Çin'de Satışlarını Çift Haneli Artışla Büyüttü

Adidas, 2023'te Çin'deki net satışlarını %10,3 artırarak stratejik önemini bir kez daha kanıtladı.

06.03.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HERZOGENAURACH, 6 Mart (Xinhua) -- Alman spor giyim devi Adidas, geçtiğimiz yıl Çin'deki satışlarındaki çift haneli net büyüme kaydetti. Bu gelişme, Çin pazarının şirketin genel performansı açısından önemli bir itici güç haline geldiğini ortaya koyuyor.

Çarşamba günü açıklanan yıllık mali rapora göre Adidas'ın küresel net satışları 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,5 artarak 23,68 milyar euroya (25,49 milyar ABD doları) yükseldi.

Şirket Büyük Çin bölgesindeki net satışları yüzde 10,3 artarak 3,46 milyar euroya ulaşırken, Kuzey Amerika hariç diğer tüm büyük pazarlarda da büyüme kaydedildi.

Şirketin küresel genişlemesi için Çin'in stratejik önemini vurgulayan Adidas CEO'su Bjorn Gulden, "Çin muazzam potansiyele sahip önemli bir pazar olmayı sürdürüyor" dedi. Gulden satış verilerinin açıklandığı basın toplantısında orta gelire sahip olanlarının sayısının artması, spor katılımının genişlemesi ve modaya yönelik tüketici talebinin yükselmesinin, Adidas'ın devam eden yatırımlarını yönlendiren temel faktörler olduğunu belirtti.

"Çin'deki çift haneli büyümemizin arkasında Çinli ekibimiz bulunuyor" diyen Gulden, Adidas'ın uzun süredir "Çin'de, Çin İçin" olarak adlandırılan yerelleştirme stratejisiyle Çin pazarına uzun süredir bağlı olduğuna dikkat çekti.

Gulden, Xinhua'ya verdiği demecinde Çin'in perakende ortamını benzersiz olarak nitelendirerek, Avrupa gibi pazarlarda yaygın olan çok markalı perakendecilerin aksine, Çin'de tek markalı mağazaların hakim olduğunu ifade etti. Gulden bu yapının, Adidas'ın daha kısa tedarik zinciri döngüleri ve yüksek operasyonel verimlilikten faydalanmasına imkan verdiğini söyledi.

Rapora göre Adidas'ın Çin'deki net satışları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak, üst üste 7 çeyrektir istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Adidas, Spor, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adidas, Çin'de Satışlarını Çift Haneli Artışla Büyüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:02:57. #7.11#
SON DAKİKA: Adidas, Çin'de Satışlarını Çift Haneli Artışla Büyüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.