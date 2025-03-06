Adidas, Çin'de Satışlarını Çift Haneli Artışla Büyüttü

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HERZOGENAURACH, 6 Mart (Xinhua) -- Alman spor giyim devi Adidas, geçtiğimiz yıl Çin'deki satışlarındaki çift haneli net büyüme kaydetti. Bu gelişme, Çin pazarının şirketin genel performansı açısından önemli bir itici güç haline geldiğini ortaya koyuyor.

Çarşamba günü açıklanan yıllık mali rapora göre Adidas'ın küresel net satışları 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,5 artarak 23,68 milyar euroya (25,49 milyar ABD doları) yükseldi.

Şirket Büyük Çin bölgesindeki net satışları yüzde 10,3 artarak 3,46 milyar euroya ulaşırken, Kuzey Amerika hariç diğer tüm büyük pazarlarda da büyüme kaydedildi.

Şirketin küresel genişlemesi için Çin'in stratejik önemini vurgulayan Adidas CEO'su Bjorn Gulden, "Çin muazzam potansiyele sahip önemli bir pazar olmayı sürdürüyor" dedi. Gulden satış verilerinin açıklandığı basın toplantısında orta gelire sahip olanlarının sayısının artması, spor katılımının genişlemesi ve modaya yönelik tüketici talebinin yükselmesinin, Adidas'ın devam eden yatırımlarını yönlendiren temel faktörler olduğunu belirtti.

"Çin'deki çift haneli büyümemizin arkasında Çinli ekibimiz bulunuyor" diyen Gulden, Adidas'ın uzun süredir "Çin'de, Çin İçin" olarak adlandırılan yerelleştirme stratejisiyle Çin pazarına uzun süredir bağlı olduğuna dikkat çekti.

Gulden, Xinhua'ya verdiği demecinde Çin'in perakende ortamını benzersiz olarak nitelendirerek, Avrupa gibi pazarlarda yaygın olan çok markalı perakendecilerin aksine, Çin'de tek markalı mağazaların hakim olduğunu ifade etti. Gulden bu yapının, Adidas'ın daha kısa tedarik zinciri döngüleri ve yüksek operasyonel verimlilikten faydalanmasına imkan verdiğini söyledi.

Rapora göre Adidas'ın Çin'deki net satışları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak, üst üste 7 çeyrektir istikrarlı bir büyüme kaydetti.