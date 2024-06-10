Adilcevaz Belediyesi, su birikintileri ve sazlık alanlarda dronla ilaçlama yapıyor - Son Dakika
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Adilcevaz Belediyesi, su birikintileri ve sazlık alanlarda dronla ilaçlama yapıyor

Adilcevaz Belediyesi, su birikintileri ve sazlık alanlarda dronla ilaçlama yapıyor

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda haşere ve sineklere karşı dronla ilaçlama yaptı. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ilçenin su birikintileri, bataklık ve sazlık alanların fazla olduğunu belirterek, halkın yaz dönemini daha rahat geçirmelerini sağlamak için dronla ilaçlama tekniğini kullandıklarını ve denemelerin başarılı olduğunu söyledi.

10.06.2024 13:09
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Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, su birikintileri, gölet, bataklık ve sazlık alanlarda haşere ve sineklere karşı dronla ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçede larva ve sineklerin yoğun olduğu alanlarda ilaçlama çalışması başlattı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yürüttükleri çalışmayla ilçedeki sinek ve haşere sorununa çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

İlçenin Van Gölü kıyısında bulunması nedeniyle su birikintileri, bataklık ve sazlık alanların fazla olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Bu nedenle halkımızın yaz dönemini daha rahat geçirmelerini sağlamak için belediye olarak sivrisinek ve haşerelerle mücadele etmek durumundayız. Bu kapsamda motorize ilaçlamanın yanı sıra ilçemizde ilk defa zirai dronla ilaçlama tekniğini kullandık. Bunu yaparken de hem çevredeki diğer canlılara zarar vermemiş olacağız hem de zamandan ve akaryakıttan tasarruf etmiş olacağız. Denemeleri başarıyla yaptık. Ulaşamadığımız noktalarda dronla ilaçlama çalışması yapacağız."

Kaynak: AA

Adilcevaz, Bitlis, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adilcevaz Belediyesi, su birikintileri ve sazlık alanlarda dronla ilaçlama yapıyor - Son Dakika

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