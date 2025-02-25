Adilcevaz'da Domuz Sürüleri Endişe Yarattı

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Adilcevaz'da domuz sürüleri böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son zamanlarda çoğalan domuz sayısı vatandaşın korkulu rüyası oldu.

Aynı gün içinde görülen 2 ayrı domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Fırtınalı havaya rağmen etrafta görüntülenen domuz sürüleri, bölgedeki çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi.

Bölge halkı ve sürücüler, büyük korku salan ve bölgede hiç bulunmayan domuzların son 2 yılda sayılarının oldukça arttığını söylediler.