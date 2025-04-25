Adilcevaz\'da Esnafla Buluşma

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, esnafla bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan Akbaba, yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiğini belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Kaldırımlarda bazı düzenlemeler yapılıyor. Cumhuriyet Caddesi boyunca kaldırım işgaliyle ilgili uygulamalar söz konusu. Hanımefendiler ve öğrenci kardeşlerimizin kaldırımlarda yaşadığı zorlukları gidermek amacıyla bu adımı attık. Esnafımıza zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Aksine, hanım kardeşlerimizi çarşı ve pazara daha çok alıştırmak istiyoruz. Alınan kararın uzun vadede esnafımıza fayda sağlayacağına inanıyoruz. Esnafımızın yanındayız."

Akbaba, esnafın taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.