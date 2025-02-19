Adilcevaz'da Kaza: 5 Yaralı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Cem Erçetin idaresindeki 26 AN 432 plakalı otomobil, Göldüzü köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Erçetin, beraberindeki Soner ve Berat Gönüldaş ile Seyfettin ve Hatice Barçın yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.