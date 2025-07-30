Adilcevaz'da Kentsel Dönüşüm Başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 11 dükkan ve 2 dairenin yıkımı gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, ilçedeki metruk yapıların yıkımı için çalışma başlattı.

Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan çalışmalarda riskli görülen 11 dükkan ve 2 daire yıkıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, riskli ve metruk yapıların yıkımı için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentsel dönüşümün ilk adımını attıklarımı belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"Fen ve imar kurallarına uygun olmayan yapıların yıkımına başladık. Bugün itibarıyla 11 taşınmazın yıkımını gerçekleştirdik. İlçemizde planladığımız ve arzu ettiğimiz kentsel dönüşümün ilk adımını böylece atmış olduk. Amacımız, dere üzerindeki tüm yapıları ortadan kaldırarak şehre nefes aldırmak, görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yeni yollar ile bulvarlar açmaktır."