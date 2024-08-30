TFF ve Adilcevaz Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Futbol Ligi başladı - Son Dakika
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TFF ve Adilcevaz Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Futbol Ligi başladı

TFF ve Adilcevaz Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Futbol Ligi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Futbol Ligi, Van Gölü kıyısında başladı. İlk maçta Adilcevaz Belediyespor ile Hizan Gençlerbirliğispor karşılaştı. Kaymakam Nurhalil Özçelik, etkinliğin önemine vurgu yaparak, kardeşlik, dostluk ve sporun kazanmasının önemli olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise plaj futbolunun bölge için önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti.

30.08.2024 20:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesince düzenlenen Plaj Futbol Ligi başladı.

İlçenin Van Gölü kıyısında düzenlenen ilk müsabaka, Adilcevaz Belediye spor ile Hizan Gençlerbirliğispor arasında oynandı.

Karşılaşmayı izleyen Kaymakam Nurhalil Özçelik, yaptığı açıklamada, ilçede spor alanında güzel bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Özçelik, "Bugün benim için anlamlı bir gün. Çünkü daha önce görev yaptığım Hizan ilçesinin takımı ile şuan görevde bulunduğum Adilcevaz ilçesinin takımları karşılaşacak. Bu tarz mücadelelerin kaybedeni olmaz. Önemli olan kardeşliğin, dostluğun ve sporun kazanması." dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise, "İlçemizde 2009'den beri plaj futbolu turnuvası düzenliyoruz. Umarım centilmenlik içerisinde güzel bir turnuva olur. Plaj futbolu bölge için çok önemli bir etkinlik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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