Adilcevaz\'da Van Gölü Sahilinde Sazlık Yangını Paniği

Adilcevaz'da Van Gölü sahilinde yangın paniği: Kafe yakınında sazlık alan yangını

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde, bir kafe yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kafe yakınlarında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden olurken, dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.