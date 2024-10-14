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Adilcevaz'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

İlçe merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüşün yaşandığı ilçede, vatandaşlar zirvesi beyaza bürünen Süphan Dağı'nı bol bol fotoğrafladı. Süphan Dağı'nın beyaza bürünen görüntüsü, ilçeye ayrı bir renk kattı.