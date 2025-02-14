Adıyaman'da 198 Köy Yolu Kapandı

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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 198 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle merkezde 25, Çelikhan'da 11, Gerger'de 10, Gölbaşı ile Kahta'da 8, Sincik'te 17, köy ile ilçelere bağlı 119 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.