Adıyaman\'da 2 firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.C. kent kırsalında yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yoğun gaz kokusu hisseden sakinler, ev sahibine ulaşamayınca polisi aradı. Ancak telefonunu açan ev sahibi şehir dışında olduğunu söyleyince endişe sona erdi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde 13 yıl önce ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla aydınlatıldı. Cinayetin ardında kocasından şiddet gören Sema K.'nın sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 16-0 mağlup ederek farka koştu. Şampiyonluğu hedefleyen takım, galibiyeti onursal başkanlarına armağan etti.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, seçim sürecinde adaylarının spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını belirtirken, Keskinkılıç, Çetinkaya'nın projeleriyle fark yarattığını ve Karabük'te değişim döneminin başlayacağını vurguladı. İl Başkanı Salt ise MHP Belediye Başkan adayının teşkilatları hedef alan açıklamalarını kınadı. Çetinkaya ise Karabük'te kalkınma hamlesini başlatmak istediklerini ve halkın desteğiyle yapacakları hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
Van'ın Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nin yolu, dün düşen çığ nedeniyle kapanmıştı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, zorlu çalışmalar sonucu yolu açtı. Mahalle muhtarı, yüksek rakımlı bölgede çok fazla kar yağdığını belirtti ve ekiplere teşekkür etti.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, hazırladığı projeleri tırlara afiş olarak asarak Pamukkale'nin dört bir köşesini dolaştırdı. Ertemur, projelerini halka anlatmak için bu yöntemi tercih ettiklerini belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın tüm ilçelerindeki ibadethanelerde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. Camilerin bütün bölümlerinde detaylı temizlik yapılıyor ve halılar özel makinelerle temizleniyor. Vatandaşlar bu hizmetten memnun olduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bir pastanenin depo kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
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