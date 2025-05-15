Adıyaman\'da Aile Haftası Korteji

Adıyaman'da, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Balıkesir Çarşısı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, il protokolü ve öğrenciler, Demokrasi Parkı önüne kadar yürüdü.

Ellerinde çeşitli pankartlarla yürüyen gruba vatandaşlar da eşlik etti.