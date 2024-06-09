Güncel

Adıyaman'da AYT heyecanı

ADIYAMAN - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da YKS heyecanı sürüyor. Dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okulların yolunu tuttu. Adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula geldi. Üzerleri aranan öğrenciler okullara alındı. Saatin 10.00'ı göstermesi ile kapılar kapandı. Öğrenciler içeride aileleri ise dışarıda ter döktü.