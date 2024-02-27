Adıyaman'da çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Adıyaman\'da çıkan yangın söndürüldü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Adıyaman'ın Gölebatmaz Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

27.02.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gölebatmaz Caddesindeki bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tevadi edildi.

Kaynak: AA

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