 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü ancak evde hasar meydana geldi.

Adıyaman\'da çıkan ev yangınında hasar oluştu
01.01.2024 - 13:18,
Abone Ol

Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:36:48. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement