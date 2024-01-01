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Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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