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Adıyaman'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Adıyaman'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'ın Çamlıca köyünde bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

22.12.2023 - 11:56,
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ADIYAMAN'da, tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece saatlerinde Çamlıca köyünde meydana geldi. Halil Çavuş'a ait evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Evden yükselen alev ve dumanları görenler yangına müdahale edip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye erleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adıyaman\'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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