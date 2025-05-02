Adıyaman\'da Dolu Hasarı

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle başta badem olmak üzere, birçok ekili alan zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.

Öte yandan dolu, çok sayıda araç ve güneş panellerinde hasara neden oldu.