Adıyaman'da Eğitime Kar İzni

Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği belirtildi.

Tut ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.