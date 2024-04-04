Adıyaman\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Projesi Tanıtıldı

Mart Ayında En Çok Satılan Sıfır Otomobiller Açıklandı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Mart ayı verilerine göre, otomobil pazarında daralma yaşansa da büyük oranda satışların devam ettiği belirtildi. Şubat ayında rekor kırılmamış olsa da satışların yüksek olduğu bildirildi. Mart ayında en çok satılan sıfır otomobiller arasında Fiat Egea Sedan ve Renault Clio HB gibi modeller yer aldı.