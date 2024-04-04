Adıyaman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi tanıtıldı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, kentte düzenledikleri çeşitli etkinliklerde 52 kişiye proje hakkında bilgi verdi.
Proje tanıtım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.
Erzincan'da Taksim TOKİ Camii'nde düzenlenen Teravih Namazı-Çocuk Buluşması programına İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem ve 130 çocuk katıldı. Namaz sonrasında çocuklara hitap edilerek Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu, hediyeler takdim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Denizli Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü bünyesindeki sanayiciler tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği veriliyor. Dünkü bölümde, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekillerinden Derya Baltalı tarafından 3 bin kişiye iftar yemeği verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı altın hırsızlığı olayı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, O.K. ve B.Y. isimli 2 şüpheli tutuklandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 2 milyon 750 bin lira değerindeki altınların çalındığı noktalarda incelemelerde bulundu ve şüphelileri gözaltına aldı. Diğer şüpheli A.A.C'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Seçer, Anamur'un daha güzel hizmetlere ihtiyacı olduğunu belirterek, gelecek dönemde yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan hasar, gün ağırınca netlik kazandı. Yangın, geri dönüşüm firmasına ait açık alanda başladı ve kısa sürede yayılarak çevreye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 16 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi zararın büyük olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
Hayrabolu ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile mermiler ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Edirne'de Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, 25 farklı ülkeden gelen öğrenciler bir araya geldi. Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de derneğe teşekkür ederek ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.
Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Mart ayı verilerine göre, otomobil pazarında daralma yaşansa da büyük oranda satışların devam ettiği belirtildi. Şubat ayında rekor kırılmamış olsa da satışların yüksek olduğu bildirildi. Mart ayında en çok satılan sıfır otomobiller arasında Fiat Egea Sedan ve Renault Clio HB gibi modeller yer aldı.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Varol, kentteki çalışmalar hakkında bilgi vererek, ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni etti. İftar programına Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, meclis üyeleri ve iş insanları da katıldı.
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