Adıyaman\'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı

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Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, açığa alınan 2 kamu görevlisinin FETÖ'yle bağlantılı olduğunu belirledi.

Zanlılar, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. İkametlerde yapılan aramada, 32 mermi ile dijital materyal ele geçirildi.