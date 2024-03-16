Adıyaman\'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin saklandığı adresi belirledi.
Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Selim Han İ, tavan vinciyle taşınan malzeme yüklü sepetin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda 6 bin 768 kişi sorgulandı ve 23 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 20 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, 218 gram uyuşturucu madde, 184 uyuşturucu hap, 77 bin 520 dolu/boş makaron, 32 kilogram kaçak tütün ve 8,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin Hacılar ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler sırasında birlik ve beraberlik mesajları verdi ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu.
İstanbul'un simgelerinden Ayasofya'yı ziyaret eden bir turistin, Yunanistan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaşan turiste Türk kullanıcılar tepki gösterdi.
22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yolculuk yaparak yurttaşlarla bir araya geldi. Beşikçioğlu, metrodaki yurttaşlarla sohbet ederek Etimesgut'un sorunlarının çözümü için yapacağı çalışmaları anlattı. Yurttaşlar, metroda müzik yapan gençlere eşlik eden Beşikçioğlu'nu ilgiyle karşıladı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu meydana gelen kazalarda, devrilen ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kazalarda diğer sürücülerde maddi hasar oluştu.
Karabük'te, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, önünde seyir halinde olan araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil duramayarak çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve araçlarda hasar oluştu.
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