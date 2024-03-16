Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman\'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

16.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "kasten öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin saklandığı adresi belirledi.

Hükümlü, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
10:03 Yerel seçimlere 15 gün kaldı 32 ilde oy verme saati öne çekildi Yerel seçimlere 15 gün kaldı! 32 ilde oy verme saati öne çekildi
08:46 Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim Kendisini rahatsız eden adamı döven kadın konuştu: Hak ettiği cezayı verdim
01:25 Elindeki son anketi paylaşan Murat Kurum, 4 partinin seçmenine “Bana oy verin“ çağrısında bulundu Elindeki son anketi paylaşan Murat Kurum, 4 partinin seçmenine "Bana oy verin" çağrısında bulundu
13:12 Ameliyatı 9 saat sürmüştü Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı
12:15 İlk 3 Fenerbahçe’den Süper Lig’de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi İlk 3 Fenerbahçe'den! Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi
11:53 Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar’ın eşiyle birbirine girdi Sema Aydemir, dövdüğü için elendiği Pınar'ın eşiyle birbirine girdi
11:36 Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor Galatasaray, Muslera hakkındaki son kararını veriyor
11:32 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi 84 yaşında iş arayan kadının isyanı gündem oldu: Daha evime et girmedi
10:56 Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede Düşman ülkenin mevzilerini izlediler Kuzey Kore lideri kızıyla birlikte cephede! Düşman ülkenin mevzilerini izlediler
10:41 Ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından kurtarıldı Ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından kurtarıldı
10:35 Kıvılcım’ın sözleri Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde damga vurdu Kıvılcım'ın sözleri Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde damga vurdu
10:20 Erzincan’da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu Erzincan'da yakalanan dev turna balığı tezgahta satışa sunuldu
10:20 Sigara paketleri değişiyor Sigara paketleri değişiyor
10:15 Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’ye başkan adayı olan Sadettin Saran’a soğuk duş Taraftarlar istemiyor! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 13:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement