Adıyaman\'da firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendikleri A.E'yi durdurdu.
Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, "Parada ve resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
A.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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