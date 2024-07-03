Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede durumundan şüphelendikleri V.T'yi durdurdu.

Şüphelinin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yapan ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

V.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.