Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Serdar Ö. idaresindeki 34 CPB 771 hafif ticari araç, Türmüz Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.