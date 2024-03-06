Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.
Perre Uygulama Oteli'nde bir araya gelen dernek üyeleri burada basın açıklaması yaptı.
Dernek Başkanı Birsen Günay burada yaptığı açıklamada, kadınların öneminden bahsetti.
Günay, şöyle konuştu:
"Kadınlar, yıkıldığında ayağa kalkan ve küllerinden doğan Anka kuşu gibidirler. Yaşamımızda fark oluşturan kadınlarımızı sadece Kadınlar Günü'nde değil her gün başınızın tacı edinin. Onlardan alınan ilhamla dünyanın daha güzel bir yer haline geldiğini unutmayınız. Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bu gün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur." dedi.
Program sonunda kadınlara karanfil verildi.
Etkinliğe, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görgün, görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Azerbaycan ile savunma sanayii alanında yeni iş birlikleri ve anlaşmaların gerçekleşmesini temenni etti.
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi. Kitap, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını fotoğraflarla ortaya koyuyor ve beyaz fosfor kullanımını da belgeliyor.
Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçimler öncesi vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Marmaris'in geleceği için hazırladıkları projelerini 9 Mart'ta açıklayacağını belirten Yazıcı 'Çok çalışacağım bunu sizlerde göreceksiniz ' dedi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen kazada ölen Hayriye (50) ve oğlu Mehmet Can Andırın'ın (27) cenazeleri, Osmaniye'deki Asri Mezarlık Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada, servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Can Andırın ve annesi hayatını kaybederken, servisteki 14 kişi yaralandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?