Adıyaman\'da Kullanılmayan Sağlık Ocağında Yangın

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ADIYAMAN'da, kullanılmayan sağlık ocağında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece geç saatlerinde Yeni Güven Köyünde meydana geldi. Köyde kullanılmayan sağlık ocağından duman ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)