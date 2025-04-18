Adıyaman'da Moral Konseri Düzenlendi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin Abdülhamid Han Kültür Merkezi'nde düzenlediği moral konserinde Başkent Gönüllüleri Derneği ve Parla 100. Yıl Korosu sahne aldı.

Adıyaman Belediyesi, Abdülhamid Han Kültür Merkezi'nde Türk Sanat Müziği Moral Konseri düzenledi. Konserde, Başkent Gönüllüleri Derneği ve Parla 100. Yıl Korosu sanatseverlerle buluştu. Şef Ahmet Turan Demir'in yönetimindeki koro, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendirirken, konserin sunuculuğunu Dernek Başkanı Tuğba Akkök üstlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda sanatseverin katıldığı konser, coşkulu ve duygusal anlara sahne oldu. Zaman zaman hareketli parçalara eşlik eden izleyiciler, şarkılara tempo tutarak ve dans ederek konserin tadını çıkardı.

Konser sonunda konuşan Tırpan, Başkent Gönüllüleri Derneği ve Parla 100. Yıl Korosu'nu Adıyaman'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, koro ve orkestra üyelerine teşekkür etti.

Tırpan, katkılarından dolayı Dernek Başkanı Akkök ve Koro Şefi Demir'e teşekkür plaketi takdim etti.