Adıyaman'da Okul Bahçesinde Sebze Serası Kuruldu

Adıyaman'da okul bahçesine kurulan serada sebzeler yetişecek

ADIYAMAN - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile "Okuldaki çiftlik" projesi kapsamında Adıyaman'da okul bahçesinde kurulan serada sebze yetiştirilmeye başlandı.

Adıyaman merkez Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ile birlikte okul bahçesindeki serada fide ekimi gerçekleştirdi. Domates ve salata fidesi dikimine Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Okul bahçesinde kurulan serada öğrenciler ve protokol üyeleri tarafından fideler tek tek dikildi. Öğrenciler aynı zamanda çiftçilik konusunda da bilgilendirildi.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Hedef çocuklarımızın özellikle tarımsal üretimle ilgili belirli bir bilinç kazanmaları, toprak ve bitkilerle haşır neşir olmaları, bunları öğrenmeleri, bununla ilgilenerek katkıda bulunmaları bu sürecin içerisine dahil olmaları için geliştirilen güzel bir proje. Bu kapsamda burada güzel bir sera oluşturuldu. Bugün sera da öğrencilerimizle birlikte, evlatlarımızla birlikte fidelerin dikimini gerçekleştirdik. Tabi bundan sonra öğrencilerimiz bu fideleri diktiği gibi bunlarla ilgili en temel bilgilere de sahip olacaklar, bunlara sahip çıkacaklar, büyütecekler ve inşallah kısa bir zamanda da bunların hasadı için yani bu domatesleri, salatalıkları toplamak için de öğrencilerimizle birlikte olacağız" diye konuştu.