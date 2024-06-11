Adıyaman\'da park halindeki otomobile çarpan araç sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sugözü köyü yakınlarında Ali O. idaresindeki 02 HN 182 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde bulunan 02 AF 493 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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