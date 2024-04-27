Adıyaman\'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı.

Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.