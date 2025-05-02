Adıyaman'da Sağanak Yağış Uyarısı

Adıyaman'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Adıyaman'ın doğusunda yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.