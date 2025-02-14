Adıyaman'da Silah Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, Gölyurt Köyünde M.A'nın evinde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, adresteki aramada, çalıntı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 91 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.