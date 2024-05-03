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Adıyaman'da şimşekler geceyi aydınlattı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir taraftan şimşeklerin çakması diğer taraftan gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod' ile uyardığı iller arasında bulunan Adıyaman merkez ve ilçelerinde gündüz yağmur etkili olurken, gece ise şimşek ve gök gürültüsü etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 saat boyunca belirli aralıklarla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Çakan şimşekler yıldırım düşmesine neden oldu. Şimşekler çakarken, ortaya çıkan gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu.

Kentin Kuzey ve Doğu Bölgesinde etkili olan şimşek sonrasında yerini yağmura bıraktı. Kısa bir süre etkili olan yağmur daha sonra son buldu.