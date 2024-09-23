Adıyaman\'da Tekne Kazasında İki Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'da Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Eskihüsnümansur köyü yakınlarında bir teknenin alabora olduğu, 2 kişinin suda mahsur kaldığı bilgisi aldı.
Ekipler yaptıkları çalışmayla M.K. ile C.K'yi kurtardı.
Tekneye alınan M.K. ile C.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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