ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı - Son Dakika
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