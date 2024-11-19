Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemleri için karakola götürüldü.