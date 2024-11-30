Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler kent merkezinde plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 kilogram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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