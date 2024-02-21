Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.A. ve N.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve jandarma karakoluna götürüldü.

21.02.2024 10:39
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A. ile N.G. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA

Jandarma, Adıyaman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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