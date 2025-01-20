Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı

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ADIYAMAN'da, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkez ve ilçelerde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama yapılan adreslerde 55 gram bonzai, 22 gram metanfetamin ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.