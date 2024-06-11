Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 22 gram esrar, 5 bin 726 adet kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, hassas terazi, 120 gram kenevir tohumu, 440 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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