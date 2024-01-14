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Adıyaman'da Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı

Adıyaman'da yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yaparken dengesini kaybederek kayalık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman\'da Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı
14.01.2024 - 18:27,
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Adıyaman'da kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Selahattin Genç, Ali Dağı'nda uçuş yapmaya çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu kayalık alana yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kayalık alandan alınan Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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