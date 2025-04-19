Adıyaman'da Yeşil Alan Bakım Çalışmaları Başladı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentteki parklar, refüjler, yeşil alanlar ve mesire yerlerinde bakım, temizlik, peyzaj ve ilaçlama çalışmaları başlattı.

Adıyaman merkezin yanı sıra mahalle aralarındaki küçük ölçekli yeşil alanları da kapsayan bakım çalışmalarında; çim biçme, ağaç budama, yabani ot temizliği, kurumuş bitkilerin kaldırılması, yürüyüş yollarının temizlenmesi ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında yapılan çiçeklendirme, toprak iyileştirme ve sulama sistemlerinin yenilenmesiyle yeşil alanlar daha estetik ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor.

Bazı parklarda çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarımı yapılırken; banklar, kamelyalar ve çöp kutuları da boyanarak veya onarılarak yenileniyor. Yenileme çalışmalarıyla vatandaşların açık alanlarda daha konforlu zaman geçirebilmesi hedefleniyor.

İlaçlama ekipleri ise sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerin üreme alanlarında, özellikle de inşaat alanları ve su birikintilerinde larva tespiti yaparak larvasit uygulamalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Şehrimizin her köşesini daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, hemşehrilerimizin nefes alabileceği alanların sayısını artırmak ve mevcut yeşil alanlarımızı en iyi şekilde korumaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ise yürütülen faaliyetlerin yalnızca bahar aylarıyla sınırlı olmadığını, yılın tamamına yayılan sürdürülebilir bir çevre bakım politikası kapsamında kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi.