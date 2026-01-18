Adıyaman Belediyesi Kız Voleybol Takımı, Profesyonel Lige Yükselmek İçin Gün Sayıyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde kurulan ve tamamı depremzede öğrencilerden oluşan Kız Voleybol Takımı, Bölgesel Lig'de şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkıyor. Hazırlık maçında sergiledikleri başarılı performansla dikkati çeken genç sporcular, profesyonel lige yükselmek için gün sayıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından sporun iyileştirici gücüyle yeniden ayağa kalkan Adıyamanlı genç kızlar, voleybolda büyük bir başarı hikayesi yazmaya hazırlanıyor. Adıyaman Belediyesi çatısı altında bir araya gelen 16 kişilik sporcu kafilesi ve 2 kişilik teknik heyet, Bölgesel Lig hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Hazırlık çalışmaları kapsamında Malatyagücü Kız Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelen Adıyaman ekibi, sergilediği oyunla lig öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada, teknik kapasitesi ve yüksek takım uyumuyla sahada hakimiyet kuran Adıyaman Belediyesi Voleybol Takımı, sahadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı.

Şubat ayında başlayacak Bölgesel Lig'de dört güçlü takımla mücadele edecek. Adıyaman temsilcisi, sezonu zirvede tamamlamayı amaçlıyor. Ligi birinci sırada bitiren takım, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'ne yükselerek Adıyaman'ı profesyonel ligde temsil etme hakkı kazanacak.

Genç sporcuların azminden duyduğu gururu dile getiren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Depremin ardından sporla yeniden hayata tutunmayı amaçlayan gençlerimizin kararlılığı bizler için en büyük umut kaynağıdır. Şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve başarılarıyla tüm Türkiye'ye örnek olacaklarına yürekten inanıyorum. Adıyaman Belediyesi olarak, evlatlarımızın hayallerine giden yolda her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullandı.