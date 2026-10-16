Adıyaman-Kahta yolunda traktör ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, traktör ile çarpışan kamyonetin sürücüsü Şemsettin Tekin Tongaç öldü, traktör sürücüsü Mahmut Akbaba yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Akbaba (45) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör ile Şemsettin Tekin Tongaç yönetimindeki 47 ACT 425 plakalı elma yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada traktördeki tezekler ile kamyonetteki elmalar yola savrulurken, yol araç trafiğine kapandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü Şemsettin Tekin Tongaç'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mahmut Akbaba ise ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şemsettin Tekin Tongaç'ın cenazesi morga kaldırılırken, tedavi altına alınan Mahmut Akbaba'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.