Adıyaman Müzesi'nde 15 milyon yıllık balık fosili sergilenecek - Son Dakika
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Adıyaman Müzesi'nde 15 milyon yıllık balık fosili sergilenecek

Adıyaman Müzesi\'nde 15 milyon yıllık balık fosili sergilenecek

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan 15 milyon yıllık balık fosili, Adıyaman Müzesi'ne teslim edildi. Fosil, yaklaşık 8 santim uzunluğunda olup, yüzgeç, iskelet ve kılcal damarları net bir şekilde görülebilmektedir. Orta Miyosen Dönemine ait olan ve 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, ileriki dönemlerde müzenin teşhir salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

21.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:25
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Adıyaman'da 15 milyon yıllık balık fosili bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan 15 milyon yıllık balık fosili Adıyaman Müzesi'nde sergilenecek.

Besni ilçesi Oluklu köyünde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi'ne teslim edildi. Yaklaşık 8 santim uzunluğundaki balık fosilinin, yüzgeç, iskelet ve kılcal damarları net bir şekilde görülüyor. Orta Miyosen Dönemine ait olan ve ünümüzden 16 milyon ile 11.6 milyon yıl arasına tarihlenen balık fosilinin 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Adıyaman Müzesi envanterine dahil edilen balık fosili, müzenin teşhir salonunda ileriki dönemlerde sergilenerek, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi'ne getirildi. Kayaç üzerinde ki balık fosili yaklaşık 8 santim uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin bir vaziyette görülüyor. Orta miyosen dönemine tarihlediğimiz bu fosil günümüzden yaklaşık 16 milyon ve 11.6 milyon yıl arasına tarihlenmekte, yani günümüzden 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu fosiller göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görülmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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