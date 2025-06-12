Adrasan'da Tekne Sahiplerinden Kornalı Eylem - Son Dakika
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Adrasan'da Tekne Sahiplerinden Kornalı Eylem

12.06.2025 12:42  Güncelleme: 12:47
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Adrasan'da tur tekneleri, yanaşma yeri yapılmaması nedeniyle kornalı eylem düzenledi. Tekneciler, kıyıya yanaşmalarının yasaklanmasına ve yıllardır süren kısıtlamalara tepki gösterdi.

Sahile yanaşamayan tur tekneleri kornalı eylem yaptı

Adrasan'da tur teknecilerin liman eylemi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da tekneciler tekne yanaşma yerinin yapılmaması gerekçesiyle kornalı eylem yaptı. Tekne sahipleri kıyıdan uzak noktandan korna çalarak saat 20.00'ye kadar yanaşmaları yasak olan kıyıya saat 19.00'da gelip demirlediler.

Her yıl teknelerinin hareket alanlarının kısıtlandığını ve akşam saat 20.00' ye kadar kıyıya yaklaşmalarının yasaklandığını belirten Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen Adrsanlı tekneciler olarak büyük sıkıntılar içinde olduklarını ve sahipsiz kaldıklarını söyledi.

Adrsandaki tekne sayısının artmasını teknecilerin suçu olarak gösterildiğini söyleyen Şeşen, her sene yüzme alanlarının daraldığını kaydetti. Buradaki teknelerin evraklarının hiç birini kooperatif olarak kendilerinin vermediğini, hepsini Kumluca Kaymakamlığı'nın verdiğini iddia eden Şeşen, "Ancak bu teknelere ne bir barınma yapılmasında önderlik ediyor, ne de yanaşacak yer gösteriyor. İnsanlar birbirleriyle bıçaklı kavga etmeye başladılar. Her sene yüzme hatlarımızı daraltıyorlar. Büyüyen tekneleri evraklandırmaya devam ediyorlar. Buraya bir liman yapılmasını talep ediyoruz. Liman olmadığı sürece Bizim yüzümüz gülmeyecek sesimizi kimse duymayacak" dedi.

Protesto için gerekli mercilerimizden izin almalarına rağmen Kumluca Belediyesi tarafından tehdit edildiklerini ileri süren Şeşen şöyle devam etti: "Bugün eğer onlar hakkında kötü bir şey söylersek kooperatifimize ait kafemizi mühürlemekle tehdit ettiler. Bu tehditler Bin 500 kişilik bir topluluğu yıldıramaz. Teknelerimizde çalıştırdığımız personellerle beraber biz 10 Bin kişilik bir topluluğuz. ve zulme uğrayan bir topluluğuz. İçişleri Bakanımızın buradaki liman projesine el atmasını ve bizim çığlıklarımızı duymasını istiyoruz".

Yılda 1 milyon insana hizmet veriyoruz

Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Tahir Arslan ise Antalya'daki deniz turizminin yüzde 60 gibi büyük bir oranına hizmet eden kooperatif olduklarını belirterek, "Günlük 6 ile 8 bin arası insan taşıyoruz. Günlük 80 kişi ile 150 tekne sayısını çarparsanız yıllık bir milyon insanımıza hizmet veriyoruz. Devletimizden Sayın Valimizden Sayın Adrasan'a yardımcı olmalarını istiyoruz. Tekne yanaşma yerinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Tekne Kaptanı Duygu Fatma Tuncer'de 4 yıldır teknelerde kaptanlık yaptığını söyleyerek, "150 tane teknenin ailesi var, çocuğu var. Biz neden akşam saat 20.00'ye kadar açıkta beklemek zorunda kalıyoruz. Biz size hizmet ettiğimiz için turizmi kalkındırdığımız için ve gerçekten Türkiye'nin kalbi olduğumuz için mi bu savaş, artık savaşmayalım. Gerçekten savaşmayalım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adrasan'da Tekne Sahiplerinden Kornalı Eylem - Son Dakika

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