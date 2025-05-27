ADÜ'den Biyopsi İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ADÜ'den Biyopsi İddialarına Yanıt

27.05.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADÜ, vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalarda kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), hastanede vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalar üzerinde kullanıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Moleküler Patoloji ve Tıbbi Genetik Anabilim dallarında gerçekleştirildiği iddia edilen mükerrer sonuç girişlerinin Sayıştay denetimi kapsamında incelendiği belirtildi.

İnceleme sürecinde hastalardan alınan örneklerin analiz yöntemleri, süreçlerin işleyiş biçimi ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen fatura değerleriyle karşılaştırmaların oluşturulan uzman bir heyet ve Sayıştay denetçileri tarafından değerlendirildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yapılan çalışmalar, hastane bünyesindeki benzer iddiaları da içerecek şekilde genişletilmiş ve geçmiş yıllara ait uygulamalar gözlem altına alınmıştır. Yürütülen incelemelerde, kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde iddia edildiği gibi, vefat eden hastalara ait biyopsi numaralarının hayatta olan hastalar üzerinde kullanıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir."

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Sayıştay denetçileri tarafından tespit edildiği ileri sürülen rakamların ise gerçeği yansıtmadığın aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite hastanemiz, 'global bütçe' olarak adlandırılan sabit bir bütçe modeli ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. SGK'ya yapılan faturalandırmalar, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, hem hastanemizin hem de SGK bilgi işlem sistemlerinin güvenlik önlemleri gereği, vefat etmiş bireyler adına herhangi bir işlem yapılması ve bu işlemin faturalandırılması mümkün değildir. Gerek Sayıştay'ın yürüttüğü denetimler, gerekse üniversitemiz rektörlüğü ve hastane yönetimimiz tarafından başlatılan idari incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreçler sonucunda, ilgili yılları kapsayan dönemlerde tespit edilecek olası usulsüzlükler ya da hatalı işlemlerle ilgili yasal gereklilikler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADÜ'den Biyopsi İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı Evlilik vaadiyle 7 milyon TL’lik vurgun yapan İranlı adam kaçtı, annesi yakalandı
Cengiz İmren’den dikkat çeken çıkış Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi Cengiz İmren'den dikkat çeken çıkış! Ustalarını andı, meslektaşlarını eleştirdi
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü 3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar 2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
19:25
Juventus’ta kalacak mı Kenan Yıldız kararını verdi
Juventus'ta kalacak mı? Kenan Yıldız kararını verdi
18:55
Mourinho’dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
Mourinho'dan Hatayspor maçında kaleye sürpriz tercih
18:51
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen’in cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden İlhan Şeşen'in cenaze programı belli oldu
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:49
Mudanya’da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
Mudanya'da inşaat mühendisinin cansız bedeni bulundu
18:40
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş’a Menajeri İstanbul’dan paylaştı
Mahmudu Bajo adım adım Beşiktaş'a! Menajeri İstanbul'dan paylaştı
18:29
De Bruyne’nin yeni adresi belli oldu Başkan resmen açıkladı
De Bruyne'nin yeni adresi belli oldu! Başkan resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 14:26:48. #7.13#
SON DAKİKA: ADÜ'den Biyopsi İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.